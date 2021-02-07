РИАМО - 7 фев. Вертолеты Московского авиационного центра сбросили на очаг возгорания на Варшавском шоссе 125 тонн воды, сообщается в Instagram-аккаунте МАЦ.

«По состоянию на 17:30 при ликвидации пожара на Варшавском шоссе экипажи двух вертолетов Московского авиационного центра выполнили 25 сливов, сбросив на очаг возгорания 125 тонн воды», - говорится в сообщении.

Третий вертолет пока не вылетал.

Пожар произошел в металлическом ангаре на Варшавском шоссе. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Из-за инцидента движение в районе Варшавского шоссе ограничено.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>