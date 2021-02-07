РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 фев. В Королеве на пересечении вело-пешеходной дорожки Акуловского водоканала и железной дороги подростка насмерть сбила электричка, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник службы-112 Королева Мария Потатуева.

«В воскресенье в 13:53 в службу «112» поступило сообщение о том, что электричка сбила подростка. В результате происшествия получены травмы, несовместимые с жизнью, подросток скончался до приезда скорой помощи», - сказала Потатуева.

По ее словам, документов у мальчика не обнаружено. Найдена только тетрадь ученика восьмого класса гимназии №9.

Поезд, сбивший мальчика, двигался в сторону области.