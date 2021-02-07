РИАМО - 7 фев. Пожар произошел в металлическом ангаре на Варшавском шоссе в Москве, видео с места происшествия опубликовано на сайте РЕН ТВ.

На кадрах видно, как пожарные вертолеты сбрасывают воду на здание, в котором полыхает пожар. В небо над зданием поднимаются клубы черного дыма.

«На место происшествия выехала пожарная лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ», - говорится в сообщении.

Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Из-за инцидента движение на Варшавском шоссе ограничено.​

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>