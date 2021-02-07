РИАМО - 7 фев. Для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе планируют направить еще один вертолет, экипаж готовится к вылету, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

Два пожарных вертолета центра вылетели на пожар на Варшавском шоссе, где, по предварительным данным, горит склад. Пожару присвоен третий ранг сложности.

«В данный момент экипажи вертолетов находятся на месте происшествия и приступили к тушению огня», — говорится в сообщении.

Вертолеты Ка-32А Московского авиационного центра оборудованы для тушения пожаров специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до 5 тонн воды.

Ранее спасателям удалось локализовать возгорание.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>