Площадь возгорания в металлическом ангаре на Варшавском шоссе в Москве достигла 1 тысячи квадратных метров. Пожар произошел по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1.

К тушению пожара привлекли 94 человек, 29 единиц техники и два вертолета.