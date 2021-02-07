РИАМО - 7 фев. Из-за крупного пожара на Варшавском шоссе ограничено движение транспорта, образовалась пробка, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В металлическом ангаре на Варшавском шоссе произошел пожар. Его площадь составила 1 тысячу квадратных метров. К тушению возгорания привлекли вертолеты.
«Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трех рядов», — говорится в сообщении.
Движение затруднено на два километра.
Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>
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