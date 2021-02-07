РИАМО - 7 фев. Спасателям удалось локализовать возгорание в металлическом ангаре на Варшавском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 15:43. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров.

«В 17:08 пожар был локализован», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 94 человек, 29 единиц техники и два вертолета.

Сведений о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>