РИАМО - 7 фев. К тушению пожара в металлическом ангаре на Варшавском шоссе привлекли почти 100 человек и 29 единиц техники, на место происшествия направлены два вертолета, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар произошел по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1. Площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров.

«В тушении пожара принимают участие 94 человека личного состава, 29 единиц техники и два вертолета Московского авиационного центра. На месте пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по городу Москве, которая берет замеры атмосферного воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>