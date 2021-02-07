РИАМО - 7 фев. Площадь возгорания в металлическом ангаре на Варшавском шоссе в Москве достигла 1 тысячи квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Площадь пожара возросла до 1 тысячи квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 15:43. На место были незамедлительно направлены пожарно-спасательные расчеты.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>