РИАМО - 7 фев. В Алабяно-Балтийском тоннеле после пожара частично восстановили движение автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее из-за возгорания машины движение перекрывали от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.

«Движение для автомобилей восстановлено по правой и средней полосе», - говорится в сообщении.

В тоннеле загорелся автомобиль. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали. Водителя машины осмотрели медики.

Автомобилистам рекомендовали объезжать перекрытый участок через Ленинградский проспект, выехав на него через Песчаную улицу или повернув с улицы Алабяна.

Видео пожара в Алабяно‑Балтийском тоннеле в Москве>>