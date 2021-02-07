РИАМО - 7 фев. В металлическом ангаре на Варшавском шоссе произошло загорание, к месту выехали пожарно-спасательные расчеты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 15:43 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас уточняется дополнительная информация о происшествии.

Площадь пожара составила около 350-400 квадратных метров.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>