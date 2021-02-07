РИАМО - 7 фев. Авария с участием машины и грузового поезда произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в Истре, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП на нерегулируемом переезде с участием легкового автомобиля и грузового поезда», - говорится в сообщении.

Авария произошла по адресу: городской округ Истра, перегон «Румянцево – Чисмено», 96 километр железной дороги Рижского направления, в районе деревни Деньково.

Грузовой состав находится на путях, вагоны не сошли с рельс, повреждений железнодорожного полотна также нет. А машина вылетела в кювет.

В результате инцидента есть пострадавший. Задержек в движении поездов нет.

К ликвидации последствий аварии привлекли 14 человек и пять единиц техники, в том числе трех человек и единицу техники от МЧС России.