РИАМО - 7 фев. Авария с участием машины и грузового поезда произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в Истре, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«В 15:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП на нерегулируемом переезде с участием легкового автомобиля и грузового поезда», - говорится в сообщении.
Авария произошла по адресу: городской округ Истра, перегон «Румянцево – Чисмено», 96 километр железной дороги Рижского направления, в районе деревни Деньково.
Грузовой состав находится на путях, вагоны не сошли с рельс, повреждений железнодорожного полотна также нет. А машина вылетела в кювет.
В результате инцидента есть пострадавший. Задержек в движении поездов нет.
К ликвидации последствий аварии привлекли 14 человек и пять единиц техники, в том числе трех человек и единицу техники от МЧС России.
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