РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В подмосковных Люберцах в воскресенье в турнире по мини-футболу участвуют 14 детско-юношеских команд, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в ДС «Триумф» прошел турнир по мини-футболу.

«Юные дарования, которые сегодня занялись спортом - это всегда радость для родителей. Я думаю, что родители правильно поступают, когда вовлекают детей в спорт. Нельзя забывать про спорт и движение», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

По словам руководителя отделения «Спартак» футбольной школы Дмитрия Кудинова, сегодня всего участвуют 14 команд из разных округов.

«Сегодня у нас массовое мероприятие, посвященное зимнему кубку «Спартак». У нас представлены три возрастные категории — 2008, 2010, 2012 года рождения. Есть приглашенные команды. Наша задача воспитать правильное поколение. Победитель получит призы и награды», - отметил Кудинов.