РИАМО - 7 фев. До конца следующей недели ожидается регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в 25 странах, сообщает Nation News.
«Сейчас вакцина «Спутник V» одобрена 19 регуляторами», - говорится в сообщении.
Ранее в авторитетном медицинском журнале The Lancet были опубликованы данные по третьей стадии клинических испытаний препарата. Согласно информации издания, российская вакцина оказалась эффективной и безопасной.
У 98% участников испытаний появились антитела к Covid-19.
«Спутник V» — это первая в мире зарегистрированная вакцина от Covid-19. Ее разработал центр имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
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7 ФЕВРАЛЯ
- «Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах до конца следующей недели. Сейчас вакцина одобрена 19 регуляторами.
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