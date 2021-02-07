РИАМО - 7 фев. Участок, перекрытый из-за пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле, можно объехать через Ленинградский проспект, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за пожара движение перекрывали от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.

«Объехать перекрытый участок можно через Ленинградский проспект, выехав на него через Песчаную улицу либо повернув с улицы Алабяна», - говорится в сообщении.

В тоннеле загорелся автомобиль. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали. Водителя машины осмотрели медики.

Видео пожара в Алабяно‑Балтийском тоннеле в Москве>>