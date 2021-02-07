РИАМО - 7 фев. Пожарные потушили загоревшийся грузовик в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, водителя машины передали для осмотра медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице
«В 14:37 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании», - говорится в сообщении.
Спасателям удалось потушить машину. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В настоящий момент водителя осматривают медики.
Из-за пожара движение в тоннеле перекрывали от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.
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