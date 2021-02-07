РИАМО - 7 фев. Пожарные потушили загоревшийся грузовик в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, водителя машины передали для осмотра медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице

«В 14:37 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании», - говорится в сообщении.

Спасателям удалось потушить машину. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В настоящий момент водителя осматривают медики.

Из-за пожара движение в тоннеле перекрывали от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.

Видео пожара в Алабяно‑Балтийском тоннеле в Москве>>