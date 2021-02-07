РИАМО - 7 фев. Водителя грузовика, который загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле, осматривают медики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее в Алабяно-Балтийском тоннеле перекрыли движение от улицы Алабяна в сторону Большой Академической из-за возгорания автомобиля.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание грузового автомобиля», - сказали в пресс-службе.

В районе туннеля образовались пробки на дорогах.

Видео пожара в Алабяно‑Балтийском тоннеле в Москве>>