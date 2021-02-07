Движение перекрыли от улицы Алабяна в сторону Большой Академической
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|Температура
|-12˚C … -10˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|-12˚C … -10˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|-15˚C … -13˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|В 6 м/с
Движение перекрыли от улицы Алабяна в сторону Большой Академической
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