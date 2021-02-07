РИАМО - 7 фев. В Подмосковье с воскресенья для студентов вузов возобновляется льготный проезд по картам «Стрелка», так как с 8 февраля студенты возвращаются к очному обучению, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Баланс льготных карт «Стрелка» остался таким же, как и при блокировке: при наличии денежных средств картой можно расплатиться по существующему тарифу», - говорится в сообщении.

Чтобы разблокировать карты, которые в попали в стоп-лист из-за баланса ниже неснижаемого остатка, карту нужно пополнить. Контролировать и пополнять карты можно с помощью личного кабинета на сайте «Стрелки», а также с помощью мобильного приложения.

Карты для студентов высших учебных заведений разблокированы для поездок на всех видах транспорта.

Ранее из-за пандемии коронавируса работу подмосковных вузов и организаций среднего профессионального образования в очном формате приостанавливали. Студентов перевели на дистанционное обучение. В связи с этим транспортные карты студентов были заблокированы. Эти ограничения не касались тех, кто работал или помогал в качестве волонтеров в медицинских учреждениях.

Колледжи Московской области возобновили обучение в очном формате с 13 января.

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