РИАМО - 7 фев. Глава Королева Александр Ходырев застрелил волка, который держал в страхе не одну деревню.

Он рассказал, что в одной семье волк задрал теленка, потом корову и двух свиней.

«Долго охотились за ним. В это воскресенье все же удалось ликвидировать опасного хищника», — написал Ходырев в Instagram.

Он уточнил, что принял участие в охоте на хищника вместе с другими охотниками. Волк в какой-то момент появился в зоне обстрела Ходырева.

«Волков было более восьми особей. Охотничье общество мобилизовало всех охотников. Оставалось четыре, сейчас осталось три. Это не потехи, это волк, к тому же матерый хищник», — подчеркнул глава Королева.

Другие волки в Подмосковье

Ранее в Одинцовском округе поймали волка, который ранее мог жить в домашних условиях. У животного была порезана лапа. Ему оказали ветеринарную помощь.

«Он хорошо питается, ведет себя активно, достаточно дружелюбно. Ветеринарные врачи округа вакцинировали животное от бешенства и поместили на карантин. Карантин продлится два месяца, после чего будет решаться его дальнейшая судьба», – рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Что делать при встрече с волком

Сейчас на территории Подмосковья зарегистрировано более 20 волков. При встрече с диким животным необходимо вести себя спокойно, не смотреть ему в глаза и удалиться с места встречи, избегая контакта. Здоровое дикое животное никогда первое к человеку не подойдет, а, наоборот, будет стараться убежать от него, даже если это крупное животное.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении дикого животного в районе населенного пункта нужно сообщить в администрацию, полицию и ветеринарную службу округа.