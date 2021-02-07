РИАМО - 7 фев. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье днем отменили и задержали свыше 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса, один отменили. В аэропорту Домодедово задержали пять рейсов, два отменили. В Шереметьеве задержаны семь рейсов, четыре отменены.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменены два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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