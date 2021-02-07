РИАМО - 7 фев. В Подмосковье обустроили 207 горок, 164 катка, 126 лыжных трасс, где можно активно проводить досуг, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Одно из самых популярных мест - лыжная база в Мытищинском лесопарке, которая открыта в конце прошлого года. Здесь две трассы, вело-пешеходные дорожки, пикниковые зоны, спортивные площадки. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство Мытищинского лесопарка.

«Это очень намоленное место, здесь много старожил, которые знают этот парк, рекомендуют нам добавить что-то, какие-то сделать акценты в том или ином уголке этого лесного массива. Поэтому мы бережем нашу экологию и стараемся, чтобы она максимально работала», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Благодаря сокращению числа заражений коронавирусом регион возвращается к привычной жизни. В Московской области открыты все детские сады, школы, колледжи, клубы «Активное долголетие».

С 8 февраля студенты вузов вернутся к очному обучению.