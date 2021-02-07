РИАМО - 7 фев. Медики больницы №15 имени Филатова спасли в ходе экстренной операции в «красной» зоне 73-летнего мужчину, у которого были симптомы инсульта и коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На КТ у мужчины, кроме коронавирусной пневмонии, обнаружили аневризму головного мозга и опухоль гипофиза. Обе патологии давили на зрительный нерв - медлить было нельзя», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Операция прошла успешно – мужчине спасли жизнь и вернули возможность восстановить зрение. Операцию провел нейрохирург Евгений Гриднев. Через сутки пациента перевели в общую палату.

Градоначальник также рассказал о другом случае спасения. Пациентка старше 70 лет была подключена к аппарату ИВЛ больше месяца. Ее пытались привести в сознание, и удалось это сделать прямо в день ее рождения.

Мэр поблагодарил медиков за профессионализм и преданность своему делу.

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