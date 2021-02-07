РИАМО - 7 фев. Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку по факту избиения девочки, семья ребенка состояла на профилактическом учете, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью малолетней девочки 2008 года рождения, 6 февраля 2021 года в квартире на улице Руставели причинил ребенку телесные повреждения. В результате девочка доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете. Мать девочки раньше привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Во время проверки установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку полноте и своевременности действий уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, действиям матери по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.