РИАМО - 7 фев. Москвичам рассказали о самых романтичных маршрутах городских трамваев и автобусов, в их число вошел маршрут «Б» по Садовому кольцу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Трамвай №25 Останкино – Сокольническая Застава. Едем от парка «Останкино» мимо ВДНХ, дальше через улицу Бориса Галушкина и Ростокинский проезд, и парк «Сокольники», — говорится в сообщении.

В число самых романтичных также входит маршрут «Б» по Садовому кольцу. Автобусы проезжают мимо Павелецкого вокзала, Таганской площади, высотки на Красных воротах, мимо Кудринской и Смоленской площадей, парка Горького.

На автобусах №15 можно проехать от ВДНХ мимо Останкинской башни, по Бульварному кольцу до храма Христа Спасителя, а затем – до Новодевичьего монастыря.

Кроме того, романтическую прогулку можно устроить на маршруте ночных электробусов №н3. От станции метро «Щелковская» электробусы едут через Измайловский парк, потом по Электрозаводскому мосту к Бауманской, заезжают к площади трех вокзалов и едут в центр города.

Доехав до центра, пассажир может пересесть на другой ночной маршрут или продолжить прогулку в центре Москвы.

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