РИАМО - 7 фев. В Химках был поврежден магистральный трубопровод, проводятся работы по восстановлению горячего водоснабжения, полностью восстановить систему планируют до конца дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Инцидент произошел днем 6 февраля около дома 2а по улице 8 Марта.

«Оперативно были организованы работы по подключению центрального отопления по резервной схеме теплоснабжения. Под переключение по резервной схеме попали 345 МКД, около 2 тысяч человек, горячее водоснабжение в дома подается со сниженными параметрами», — говорится в сообщении.

На месте работают аварийные бригады ООО «ТСК Мосэнерго», служба «МОС АВС».

Ситуацию контролирует министерство энергетики Подмосковья. До конца дня планируют полностью восстановить систему.