РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Выставка, посвященная бывшему директору музея «Остафьево» Анатолию Коршикову, открылась в музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» в новой Москве, недалеко от Подольска, при Коршикове музей стал просветительским, научным и культурно-образовательным центром, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«В музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас», который находится недалеко от Подольска, открылась выставка «Заметки на полях моей памяти…», посвященная 75-летию со дня рождения советника директора, директора музея в 1991‒2018 годах Анатолия Коршикова. Его не стало в октябре 2020 года. Он был предан своей профессии. Добрую память о нем и о его делах будут хранить все, кто знал его и работал с ним», - говорится в сообщении.

Коршиков прошел трудный жизненный путь, о чем рассказал в своей книге «Заметки на полях моей памяти…». Биографические сюжеты из этого издания проиллюстрированы в разделах выставки.

Коршиков возглавил музей в трудный период. Он стоял у истоков возрождающейся усадьбы Вяземских–Шереметевых Остафьево. Благодаря его настойчивости и убеждениям музей стал просветительским, научным и культурно-образовательным центром по изучению и популяризации историко-литературного наследия России.

Несмотря на большой объем работы, Коршиков успевал заниматься и научной деятельностью. Он был членом Союза писателей России, автором пяти книг и каталогов, нескольких десятков публикаций. Свои обширные знания и опыт он передавал молодым коллегам, читал лекции, посвященные усадебной культуре, творчеству Пушкина, Вяземского, Карамзина.