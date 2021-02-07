РИАМО - 7 фев. На следующей неделе в Подмосковье и столице ожидается температура ниже нормы на 7-11 градусов, холоднее всего будет 9 февраля - минимальная температура составит минус 28 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Преобладающие температуры по ночам - минус 17-22 градуса, в дневные часы ожидается минус 10-15 градусов. Самым холодным днем на неделе станет вторник. Ночью в столице будет минус 23-26, по области — минус 23-28 градусов. Днем будет минус 14-16 в Москве и минус 13-18 по области», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что днем 10 февраля ожидается небольшой снег. В конце недели уже прогнозируются метели.

Ранее в Московском регионе из-за аномального холода объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.