РИАМО - 7 фев. В Щелкове развернули оперативный штаб после того, как жильцы одной из квартир отравились газом, работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщается в группе администрации городского округа в «ВКонтакте».

В воскресенье в одной из квартир в Щелкове обнаружили тела супругов и их пятилетнего сына. В бессознательном состоянии обнаружили также дочь супружеской пары. По предварительным данным, они отравились газом. Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

«На месте работают специалисты «Мособлгаза» и управления ЖКХ администрации округа, обследуют газопровод, дымоход и вентиляцию в многоквартирном доме для выяснения причин», — говорится в сообщении.

На место также прибыл первый заместитель главы администрации городского округа Щелково Сергей Горячев.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Проверку также проводит прокуратура Московской области.