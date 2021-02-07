РИАМО - 7 фев. Энергетики компании «Россети Московский регион» усилили контроль за нагрузкой электропотребления, это связано с тем, что потребители во время морозов часто превышают разрешенную техническими условиями мощность, отсутствие перегрузок предотвратит повреждения электрооборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В Подмосковье пришли сильные морозы. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Температура воздуха может опускаться до минус 25 градусов по ночам.

«Чтобы не допустить превышения разрешенной мощности, потребителю необходимо знать ее объемы, указанные в договоре на технологическое присоединение. Интеллектуальные приборы учета позволяют обеспечить автоматический контроль за объемами потребляемой мощности», - говорится в сообщении.

На всех «умных» счетчиках у потребителей компании «Россети Московский регион» установлен лимит потребляемой мощности, соответствующий той, которая обозначена в договоре на техприсоединение.

Если разрешенная техническими условиями мощность будет превышена, то «умный» прибор учета автоматически отключит подачу электроэнергии. Если это произойдет, то потребителю необходимо снизить нагрузку и отключить часть электроприборов. Через 15 минут подача электроэнергии возобновится.

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