РИАМО – 7 фев. Сын основателя «Вымпел-Коммуникации», управляющий активами Zimin Foundation и спонсор оппозиционера Алексея Навального Борис Зимин отметил, что несогласованные акции слабо влияют на общественную ситуацию и не приходится говорить об их действенности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Не знаю. Меняет, но, может быть, меняет мало. И чудес ждать не стоит, мне кажется. А может, чудес только и стоит ждать», — сказал Зимин, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радио «Эхо Москвы».

Он отметил, что в стране сложилась ситуация, в которой людям нужно рассчитывать только на себя, а не на иные силы или на Запад. Навальный или группа людей из тысячи человек по всей стране, которые вышли на улицы, влияния не оказывают. Бизнесмен считает, что нужно вывести на улицы больше людей, но это будет сложно сделать, так как участие в несанкционированных акциях не является прагматичным решением.

Число участников несогласованной акции 31 января значительно снизилось, по сравнению с 23 января. Кроме того, несанкционированные акции 31 января прошли только в нескольких городах. После суда над Навальным по делу «Ив Роше», когда оппозиционеру заменили условный срок на реальный, на улицы вышло еще меньше людей.

Организаторы несогласованных акций подорвали доверие к себе со стороны общества.​