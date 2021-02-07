РИАМО - 7 фев. С начала 2021 года столичные волонтеры проекта #МыВместе выполнили более трех тысяч доставок, добровольцы доставляли продукты питания, медикаменты, поздравляли с праздниками, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе добровольцы доставили более 710 килограммов овощей, 420 килограммов фруктов, свыше 360 килограммов мяса и рыбы, а также больше 320 упаковок сладостей к чаю — печенья, конфет, тортов и пирожных. Волонтеры 193 раза посетили медицинские учреждения для получения рецептов на лекарства и привезли заявителям 1,2 тысячи упаковок лекарств», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время Крещенского сочельника участники акции приносили из храмов крещенскую воду всем желающим.

В прошлом году волонтерами проекта #МыВместе стали более 23 тысяч человек, которые суммарно выполнили около 45 тысяч заявок.

Стать участником движения может любой неравнодушный москвич в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого необходимо зайти на официальный сайт акции мывместе.мосволонтер.рф и выбрать раздел «Стать волонтером». Далее волонтер будет перенаправлен на сайт dobro.ru, где можно подать заявку на оказание волонтерской помощи жителям старшего возраста по доставке необходимых продуктов и лекарств.

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