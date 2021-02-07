РИАМО – 7 фев. Международный директор гастрономического путеводителя Michelin Гвендаль Пулленек рассказал о том, как будут оценивать столичные рестораны, так, инспекторы будут оценивать все аспекты работы – от еды до атмосферы заведения, сообщает РИА Новости.

В 2021 году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в котором рестораны будет оценивать престижный международный рейтинг Michelin.

«Это будет первая в истории оценка Michelin на постсоветском пространстве, но каких-то специальных шагов, чтобы привлечь внимание гида, не требуется - информацию о заведениях инспекторы найдут сами и выберут лучших», — говорится в сообщении.

Инспекторы будут оценивать еду - от закусок до десерта, тип кухни, обслуживание, атмосферу ресторана, прием, работу сомелье, мастерство шеф-повара, уникальность работы шефа, сочетание и гармонию вкусов, постоянство работы ресторана.

Инспекторы Michelin также оценят экологичность работы ресторана.

В число специалистов Michelin, которые оценивают заведения, входят люди 15 национальностей, которые говорят более чем на 25 языках. Они будут ставить оценку по результатам нескольких визитов. Решения принимаются коллегиально.

Россия станет 33-й страной, где будет составляться гид Michelin. В Москве на сегодня располагается свыше 13 тысяч кафе, ресторанов и закусочных.​

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