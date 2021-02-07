РИАМО - 7 фев. Специалисты могут отличать диких животных по их следам, например, на некоторых территориях в столице можно встретить белок, зайцев, лис и бобров, все они оставляют разные следы - у бобров небольшие следы в форме трапеции, а заяц оставляет отпечатки всех четырех лап, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Белки оставляют небольшие следы в форме трапеции. Обычно задние, более крупные, лапы находятся на следовой дорожке впереди, а маленькие передние отпечатываются сзади. Узнать о присутствии белки помогают еловые шишки, из которых она достает семена. Если от шишки осталось голое основание, а чешуйки лежат рядом, можно быть уверенным: тут была белка», - говорится в сообщении.

След зайца также легко отличить от следов других животных - он оставляет на снегу отпечатки всех четырех лап, при этом задние лапы также чаще всего оказываются впереди. На следе задние лапки стоят рядом друг с другом, а передние располагаются одна за другой.

След лисы очень похож на следы, оставленные собаками. Отличием является лишь в прямоте пути. Собаки чаще всего ходят зигзагом, а лисы прямо, поэтому тропинка из следов последней представляет собой почти прямую дорожку. Еще одно отличие — у лисы след лапки более стройный и вытянутый.

Мышевидные грызуны оставляют бороздки или хаотичные следовые дорожки, на которых можно различить отпечатки лапок и продолговатый след от хвоста. Узнать, что недавно на месте были грызуны, можно также по еловым шишкам.

О присутствии бобров говорят поваленные или погрызенные деревья. Очень часто бобры оставляют после себя так называемые карандашики — конусы от стволов деревьев, на которых остаются следы их зубов. В водоемах бобр может построить целую хатку из поваленных деревьев.