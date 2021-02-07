РИАМО - 7 фев. СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек в квартире в Щелкове, следователи и криминалисты вместе со специалистами газовой службы осматривают квартиру и газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В воскресенье в одной из квартир в Щелкове обнаружили тела супругов и их пятилетнего сына. В бессознательном состоянии обнаружили также дочь супружеской пары.

«По предварительным данным, 7 февраля около 7 часов утра глава семьи позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили троих членов семьи без признаков жизни, а находившаяся в бессознательном состоянии 14-летняя девочка была незамедлительно госпитализирована», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты. Планируется провести судебно-медицинские экспертизы, допросы сотрудников газовой службы, которые обслуживают этот дом.

Ранее прокуратура Подмосковья начала проверку по факту этого происшествия.