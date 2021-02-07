РИАМО - 7 фев. В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 3657 человек, с начала пандемии выздоровели после инфекции 847 822 пациента, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 2028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 761 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в городе скончались 64 заразившихся человека, с начала пандемии умерли 13 896 человек с коронавирусом.

Ранее российские вирусологи рассказали, что уже весной в России могут отказаться от масочного режима при сохранении положительной динамики по количеству заразившихся коронавирусом людей.

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Текстовая трансляция

7 ФЕВРАЛЯ

- 3657 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве за сутки. С начала пандемии выздоровели после инфекции 847 822 пациента

- За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 923 больных. В Москве - 2 028.

- Вирусологи спрогнозировали сроки отмены масочного режима в РФ. К лету многие ограничения по Covid‑19 могут снять.