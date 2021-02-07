РИАМО - 7 фев. В Москве за минувшие сутки выявили 2028 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии зафиксировано 943 724 случая инфицирования, сообщает городской оперштаб.

В городе проводится масштабная вакцинация от Covid-19. Привиться можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах.

За сутки в России выявили 16 048 случаев коронавируса, у 10,8% человек, у которых выявили новые случаи коронавируса, не было клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 432 летальных исхода, выздоровели 19 884 человека.

С начала пандемии в стране выявлен 3 967 281 случай коронавируса, 76 661 человек скончался, выздоровело 3 456 210 пациентов.

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Текстовая трансляция

7 ФЕВРАЛЯ

- 3657 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве за сутки. С начала пандемии выздоровели после инфекции 847 822 пациента

- За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 923 больных. В Москве - 2 028.

- Вирусологи спрогнозировали сроки отмены масочного режима в РФ. К лету многие ограничения по Covid‑19 могут снять.