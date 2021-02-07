РИАМО - 7 фев. В Щелкове в одной из квартир от отравления газом погибли три человека, еще один ребенок пострадал, по данному факту начата проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, от отравления газом в одном из домов на улице Рабочей погибли три человека, в том числе малолетний», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще один несовершеннолетний находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.