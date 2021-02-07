РИАМО - 7 фев. Российские специалисты-вирусологи считают, что в случае сохранения динамики снижения количества заразившихся коронавирусом уже весной в стране смогут отказаться от масочного режима, сообщает РБК.

По словам кандидата медицинских наук, врач-иммунолога Зои Скорпилевой, для отмены обязательного ношения масок нужен целый ряд факторов. Так, необходимо наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

«Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет», — сказала эксперт.

В свою очередь ученый-вирусолог Алексей Аграновский ожидает снятия антиковидных ограничений к лету при условии сохранения положительной динамики заболеваемости. При этом он обратил внимание на эффективность действующих профилактических мер.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что масочный режим могут снять уже в апреле.​

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7 ФЕВРАЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 923 больных. В Москве - 2 028.

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