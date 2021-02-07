РИАМО - 7 фев. На портале «Узнай Москву» появились новые экскурсионные маршруты, посвященные истории районов Бибирево и Савелки, во время прогулки по ним горожане узнают не только о том, как возникали эти места, но также изучат архитектуру, памятники и знаковые достопримечательности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чтобы совершить путешествие, необязательно выходить из дома: достаточно просто кликнуть на любую точку интерактивной карты, рассмотреть фотографию и прочитать справку», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Маршрут по Бибиреву предполагает восемь остановок. Экскурсия начинается сразу на станции метрополитена «Бибирево». Там экскурсанты узнают о ее архитектуре. Из дальнейшей прогулки участники узнают больше об истории района. Им расскажут о том, как в XVI веке возникло одноименное село на территории современного Бибирева.

По одной из версий, название населенного пункта образовалось от неканоничного наименования Биберь, что означает «бобер». Эти зверьки часто селились у местных водоемов. О происхождении названия района напоминает скульптура, расположенная в парке Света. Она изображает семью бобров, отдыхающих на берегу.

Вторая экскурсия по району Савелки включает 14 точек остановок. Сама прогулка начинается в дендропарке на Озерной аллее, там всем желающим расскажут, как выглядел на первых проектах архитекторов Зеленоград. Изначально он строился как город-спутник, куда могла переехать часть столичных производств.

Но направление развития Зеленограда изменили. В итоге город превратился в инновационную зону, где работают высокотехнологичные компании. Здесь сосредоточены заводы и научно-исследовательские институты, специализирующиеся на электронике и микроэлектронике.

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