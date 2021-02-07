РИАМО - 7 фев. В проектах «Молодежи Москвы» в 2020 году приняли участие более 200 тысяч человек, онлайн-охват аудитории составил около 50 миллионов человек, в мероприятиях могли принимать участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одним из самых популярных проектов прошлого года стал проект «КиберМосква», направленный на обучение информационной безопасности и технологиям в сфере ИТ. В прошлом году проект провел более 100 обучающих встреч как очно, так и в онлайн-формате. Их участниками в очном режиме стали более 95 тысяч человек, трансляции смотрели около 210 тысяч молодых людей.

«Несколько раз я была жертвой мошенников в интернете — у меня списывали средства с банковской карты, поэтому я решила посмотреть образовательные тренинги от «КиберМосквы». Советы от команды проекта помогли мне обезопасить свои личные данные. Благодаря полученным знаниям я вооружена и надеюсь, что больше не буду попадать в неприятные истории», — рассказала студентка РГУ имени А.Н. Косыгина Арина Мохерина.

Другой проект для молодежи — «Московский диалог» — представляет из себя образовательную площадку, проводящей встречи с известными деятелями в сфере культуры, бизнеса и политики. Слушатели получают от мастеров различные советы из профессиональной практики признанных мастеров. В 2020 году состоялось около 100 таких встреч в онлайн-формате. Трансляции посмотрели более 5 миллионов раз.

Еще один популярный проект называется «На районе». Он посвящен уличной субкультуре и различным видам спорта. Благодаря его организации молодежь получает возможность не выходя из дома участвовать в соревнованиях по рэп-батлам, стрит-дансу и киберспорту. Трансляции мероприятий в рамках проекта «На районе» набрали в социальных сетях более семи миллионов просмотров.

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