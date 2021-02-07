РИАМО - 7 фев. Первую неделю после возвращения с удаленки следует провести в щадящем режиме, плавно увеличивая нагрузки в офисе и во внерабочее время, сообщила РИАМО главврач, психиатр центра «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

По ее словам, накануне возвращения в офис необходимо зарядиться положительными эмоциями, например, сходить в салон красоты, обновить гардероб, придумать шутки, которые можно рассказать коллегам во время рабочего перерыва.

«Самое главное – не возводить возвращение в офис в ранг очень сложной, нерешаемой задачи. Не нужно стараться проявлять чудеса героизма, подготовьтесь к тому, что первые дни на рабочем месте вы, возможно, займетесь не самыми сложными задачами», - сказала Панова.

Специалист посоветовала не стремиться к перфекционизму и наращивать рабочие нагрузки постепенно.

«Также не планируйте интенсивных нагрузок во внерабочее время, может быть, что в первые дни вам понадобится отдых. Например, можно готовить простые ужины, также отложите все несрочные дела на выходные. Выходные после первой рабочей недели в офисе тоже нужно провести в щадящем режиме», - добавила врач.

По словам Пановой, после возвращения к офисной работе не стоит налегать на кофе, стремясь повысить свою работоспособность.

«Временное улучшение концентрации может перерасти в раздражительность, помешает уснуть вечером, после чего утро не будет бодрым и свежим», - отметила психиатр.

Также специалист добавила, что после «воссоединения» с коллегами в офисе следует воздержаться от посиделок с алкоголем после рабочего дня.

«Лучше запланировать легкое застолье через неделю-другую, когда жизнь войдет в прежнюю колею», - заключила Панова.

Ранее из-за пандемии коронавируса столичные власти обязали работодателей перевести не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. С 27 января это требование стало носить рекомендательный характер, руководители сами принимают решение о выходе сотрудников на рабочие места в офисы.