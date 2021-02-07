РИАМО - 7 фев. Ночью в воскресенье в частном доме в столичном районе Куркино произошел пожар, огонь охватил более 100 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Возгорание произошло в доме по Юровской улице. Сообщение о происшествие поступило в службу экстренного вызова 112.

«К месту происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО №9 ГКУ «ПСЦ», - сказал собеседник агентства.

Слаженные действия пожарных и спасателей позволили оперативно ликвидировать возгорание.

В результате пожара никто не пострадал.