РИАМО - 7 фев. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Температура воздуха от минус 13 до минус 11. Переменная облачность, местами небольшой снег», - говорится в сообщении.

В регионе также ожидается гололедица. Ветер будет западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду.