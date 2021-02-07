РИАМО - 7 фев. К концу 2021 года проезд на всем подмосковном транспорте можно будет оплатить единой картой «Тройка», это облегчит жизнь граждан Московского региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас совместная программа по унификации платежной системы. Она запущена, в январе был тест. Задача к концу 2021 года, чтобы все виды транспорта работали по одной карте», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

С февраля в Подмосковье появилась возможность оплачивать проезд транспортной картой «Тройка» на более чем 1,1 тысячи автобусов в регионе. В настоящее время «Тройку» принимают на более чем 300 городских маршрутах «Мострансавто» в 53 муниципалитетах Московской области.

Сейчас тариф на проезд по карте «Тройка» в Подмосковье составляет 37 рублей, купить карту можно на автовокзалах «Мострансавто».

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