РИАМО - 7 фев. Минувшей ночью температура воздуха в Москве опускалась до минус 20 градусов, в области - до минус 22, в скором времени ночные температуры могут опуститься до отметки в минус 25 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Минувшей ночью на ВДНХ было зафиксировано минус 18 градусов, но в районе Рублевского шоссе температура опускалась до минус 20. В Московской области холоднее всего было в Луховицах и Черустях, там температура опускалась до минус 22 градусов», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в ближайшие две ночи будет еще холоднее. В ночь на 9 февраля температура воздуха может опуститься до отметки минус 25 градусов.