РИАМО - 7 фев. В Москве планируется завершить капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы до конца текущего года, а до 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой больницы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров», - сказал Бирюков.

По его словам, в данных зданиях будут установлены современные системы безопасности, лифты, усилены перекрытия, а также переложены инженерные коммуникации. Темпы проведения ремонта на данных объектах достаточно высоки.

На данный момент в корпусах завершают прокладку новых инженерных коммуникаций. На объекте необходимо заменить более 16 километров сетей, в том числе 9 километров кабельных, свыше 4 километров тепловых, а также 3 километров канализационных и водопроводных.

«В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем. Во всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое оборудование, обустроены системы медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования», - пояснил Бирюков.

Чиновник уточнил, что на последнем этапе капремонта будет проведена отделка помещений высококачественными материалами. А в некоторых корпусах больницы поменяется функциональное зонирование.

Так, в корпусе №7 проведут перепланировку из-за того, что там поменяется назначение здания - вместо инфекционного отделения там появятся стационар и отделение гнойной хирургии.

«Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы», - сказал заммэра.

Боткинская больница является крупнейшим многопрофильным лечебным учреждением столицы. Ежегодно здесь проходят лечение порядка 100 тысяч человек. Она была открыта в 1910 году, это одна из старейших клиник в городе. Ее специалисты известны во всем мире своими научными разработками, уникальными методами лечения и вкладом в развитие медицины.