РИАМО - 6 фев. В результате пожара в новой Москве пострадали 15 человек, в том числе дети, 12 человек были доставлены в специализированные медицинские учреждения, всем им медпомощь оказывается в полном объеме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«В настоящее время всем пострадавшим проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, оказывается медицинская помощь в полном объеме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первые бригады скорой помощи были на месте происшествия уже через 5-8 минут после поступления информации.

Пожар произошел в субботу в жилой многоэтажке в поселке Мосрентген. Возгорание случилось в квартире на шестом этаже, огонь также перекинулся на балконы.

По имеющимся данным, в результате пожара погибло три человека — два ребенка и один взрослый. По факту гибели детей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы также инициировала проверку.

Видео с места пожара в поселке Мосрентген в новой Москве>>