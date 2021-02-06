РИАМО - 6 фев. Российский спортсмен взял занял второе место во время первого дня этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции, передает kp.ru.

Второе место в личном спринте взял россиянин Глеб Ретивых. Еще один спортсмен Сергей Устюгов из РФ занял шестое место.

«С первых метров дистанции в лидеры вышел Сергей Устюгов. Он только-только вернулся в сборную России после того, как восстановил форму. В конце прошлого года Устюгов, некогда один из лидеров сборной, заболел коронавирусом. Но последствия оказались слишком тяжелы. И на финише Устюгов не выдержал напора - его обогнали соперника», - говорится в сообщении.

Первым оказался швед Оскар Свенссон. Третья позиция - за итальянцев Федерико Пеллегрино.

7 февраля пройдут гонки в командном спринте.