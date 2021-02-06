РИАМО - 6 фев. Роспотребнадзор представил коронавирусные рекомендации для въезжающих в РФ на поездах, им нужна будет справка об отсутствии Covid-19, передает kp.ru.

«Пассажирам необходимо будет предоставить справку об отсутствии Covid-19, причем такой документ должен быть выдан не менее, чем за трое суток до момента пересечения российской границы», - говорится в сообщении.

Справка не понадобится только для детей до пяти лет, если у взрослых, которые едут с ребенком, такая справка имеется.

Также справка не нужна будет для тех, кто возвращается в Россию членов правительственных делегаций, а также сотрудников локомотивных бригад и других работников, связанных с железнодорожными перевозками.

В ведомстве рекомендовали создать на вокзалах отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров, чтобы они не пересекались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ФЕВРАЛЯ

- Роспотребнадзор представил коронавирусные рекомендации для въезжающих в РФ на поездах, им нужна будет справка об отсутствии Covid-19.

- Врач назвал симптомы Covid, при которых надо срочно обратиться за медпомощью. В их число вошли проблемы с дыханием и речью.

- Ревматолог рассказала о влиянии Covid‑19 на суставы. Так, у некоторых пациентов при лечении могут образоваться тромбы.

- Всех желающих привиться от Covid в РФ могут вакцинировать до июня.

- Еще 4333 человека выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии после Covid-19 выздоровели 844 165 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 955 больных. В Москве - 2 014.